Enna: Ex Provincia, riconfermata alla guida dell’ente Carmen Madonia

Con decreto del presidente della Regione n° 564 arriva la conferma della nomina di Carmen Madonia, dirigente generale del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, a commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna.

Carmen Madonia è in carica dal 20 settembre 2023 ed è il nono commissario straordinario succedutosi dopo la cancellazione delle Province siciliane avvenuta tredici anni orsono.

Come recita l’articolo 1 del decreto del Presidente della Regione il commissario rimarrà in carica sino all’insediamento degli organi elettivi e comunque non oltre il 28 febbraio del 2025.