Enna. Ex Provincia: pubblicato il bando per l’idoneità di trasportatore per conto terzi

È stato pubblicato sul sito del Libero Consorzio Comunale di Enna il bando per il conseguimento dell’idoneità professionale di trasportatore su strada per conto terzi. Si tratta della I° sessione di esami indetta dal Libero Consorzio Comunale di Enna in programma per l’anno 2021 fissata per il prossimo 28 Giugno alle ore 9.

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno presentare la domanda di partecipazione entro il 17 Giugno, pena l’esclusione. La domanda in bollo da 16 euro dovrà essere inviata all’indirizzo “Libero Consorzio Comunale di Enna L.R.n.15/2015 già Provincia Regionale di Enna, Settore III “Territorio – Pianificazione – Ambiente – Lavori Pubblici” – Piazza Garibaldi n. 2 – 94100 Enna”, oppure consegnata direttamente al protocollo dell’Ente o a mezzo raccomandata. Le domande possono essere inviate, entro il giorno di scadenza, anche al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.provincia.enna.it certificate con firma elettronica o firma digitale del richiedente per le domande trasmesse tramite Pec.

L’esame si compone di due prove scritte. Nella prima il candidato dovrà rispondere a 60 quesiti a risposta multipla entro due ore, mentre la seconda prova consiste in una esercitazione sempre scritta su un caso pratico, contenente indifferentemente elementi relativi sia all’ambito nazionale che internazionale. Il candidato potrà conseguire l’idoneità professionale qualora la somma dei punteggi delle due prove risulti pari ad almeno 60 punti. L’elenco dei candidati risultati idonei sarà pubblicato, con effetto di notifica, all’albo pretorio dell’Ente e sul sito web del Libero Consorzio Comunale di Enna http://www.provincia.enna.it Sezione Servizi.