Enna: Ex Provincia, pubblicato avviso per reclutare un funzionario tecnico

E’ stato pubblicato nel sito del Libero Consorzio Comunale di Enna l’avviso per la manifestazione di interesse rivolto a soggetti idonei collocati nelle graduatorie in corso di validità, approvate da altre amministrazioni, per l’assunzione a tempo pieno e determinato di 1 unità con la qualifica di funzionario tecnico Ingegnere e/o Funzionario Architetto o di profilo professionale uguale o equivalente all’Area Funzionari/EQ. Tale figura si rende necessaria per l’attuazione del progetto approvato nell’ambito del P.N.R.R. denominato “Lavori di riqualificazione architettonica palestra IIS Medi di Leonforte”.

L’aspirante dovrà essere in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro con il Libero Consorzio Comunale, dell’iscrizione nel settore “Civile e Ambientale” della sezione “A” dell’Albo Professionale dell’Ordine degli Ingegneri o dell’iscrizione nel settore “Architettura” della sezione “A” dell’Albo Professionale dell’Ordine degli architetti.

Il funzionario tecnico sarà impiegato per l’attuazione ed a supporto del progetto, approvato nell’ambito del P.N.R.R. e di cui l’amministrazione è titolare. Il costo per l’ assunzione previsto nel quadro economico di spesa del progetto è pari a 49 mila euro. La durata del contratto di lavoro è quella del progetto, stimata in 12 mesi.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere sottoscritte dagli interessati e pervenire, a pena di decadenza, entro e non oltre il 9 ottobre 2023 esclusivamente a mezzo di posta elettronica (PEC) al seguente indirizzo protocollo@pec.provincia.enna.it.