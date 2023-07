Enna: Ex Provincia, pubblicati avvisi per reclutare tecnici

Occorrono 3 funzionari tecnici, ingegneri o architetti, per supportare la progettazione relativa a tre interventi da realizzare in altrettanti istituti provinciali beneficiari dei finanziamenti del PNRR.

Per reclutarli, in tempi brevi, il Libero Consorzio Comunale di Enna ha attivato la procedura che consente di attingere le figure professionali richieste direttamente dalle graduatorie valide già stilate da altre amministrazioni. Per fare ciò sono stati già pubblicati nel sito online del Libero Consorzio tre avvisi di manifestazione di interesse per l’assunzione a tempo pieno e determinato legata alla relazione dei progetti.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere sottoscritte dagli interessati e pervenire, a pena di decadenza, entro e non oltre il 17 Luglio 2023 esclusivamente: a mezzo di posta elettronica (PEC) al seguente indirizzo protocollo@pec.provincia.enna.it. L’indirizzo di posta elettronica certificata dovrà essere univocamente riconducibile al candidato che intende partecipare alla presente procedura.

Le figure professionali richieste sono legate alla realizzazione dei seguenti progetti presentati dall’ufficio tecnico del Libero Consorzio e già finanziati con i fondi PNRR. Nello specifico riguardano: “Interventi di miglioramento dell’accessibilità dell’Istituto “F. Fedele” di Agira, riqualificazione energetica della sede di Centuripe denominata “Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e Ristorazione”, il cui costo per l’assunzione previsto nel Quadro Economico di spesa del progetto è di 72 mila euro per una durata contrattuale stimata in 12 mesi; “Lavori di ampliamento dell’Istituto “E. Medi” sede centrale di Leonforte”, il cui costo per l’ assunzione previsto sempre nel quadro economico di spesa del progetto è di 155 mila euro per la contratto di lavoro stimata in 24 mesi; lavori di adeguamento sismico e miglioramento dell’accessibilità dell’Istituto di Istruzione Superiore “F.lli Testa” di Nicosia” il cui costo per l’assunzione è di 183 mila euro per una durata contrattuale stimata in 30 mesi.

Per ogni informazione aggiuntiva gli interessati potranno consultare il vigente regolamento per l’utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri Enti, visionabile sul sito del Libero Consorzio Comunale di Enna.