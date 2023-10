Enna: Ex Provincia, pubblicate tre manifestazioni di interesse per servizi tecnico professionali

PUBBLICITÀ

Il Libero Consorzio Comunale di Enna ha pubblicato sul sito istituzionale tre avvisi di manifestazione di interesse per l’affidamento dei servizi tecnico professionali di importo inferiore a 140 mila euro relativi all’esecuzione di indagini geognostiche e strutturali per il conseguimento dell’indicatore della vulnerabilità sismica in sette istituti provinciali.

Si tratta, nello specifico, degli istituti “F. Fedele” sede staccata di Centuripe, “Napoleone Colajanni” di Enna sede centrale, “A. Lincoln” Enna sede staccata di Agira, “F.lli Testa” di Nicosia sede centrale, “F. Fedele” sede di Gagliano, “F. Fedele” sede di Regalbuto e “A. Volta” succursale di Nicosia in Via IV Novembre. Gli incarichi saranno affidati per i servizi di ingegneria riguardanti le attività necessarie alla compilazione delle relazioni di valutazione della sicurezza strutturale degli edifici scolastici.

Il Libero Consorzio Comunale di Enna, nell’ambito delle verifiche di competenza in materia di sicurezza sugli edifici scolastici, ha la necessità di acquisire l’analisi del rischio sismico e strutturale degli istituti, attraverso una serie di azioni e di valutazioni tecniche approfondite per la definizione dell’indice di vulnerabilità sismica e dell’idoneità statica.

La manifestazione di interesse viene svolta utilizzando la piattaforma telematica Digital PA, accessibile dal sito https://provincia-enna.acquistitelematici.it e prevede che venga redatta e trasmessa tramite lo stesso sistema. Le richieste dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 09,30 del prossimo 19 ottobre. Il link è il seguente https://provincia-enna.acquistitelematici.it/list/tender/manifestazioni-interesse.