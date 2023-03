Enna: ex Provincia, prorogato il commissario Di Fazio

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, con la firma del decreto n° 530, ha riconfermato alla guida del Libero Consorzio Comunale di Enna l’ex questore Girolamo Di Fazio, il cui mandato sarebbe dovuto scadere oggi, 31 marzo.

“Si è ritenuto – si legge nel decreto – di dover ulteriormente prorogare al 31 agosto 2023 il Commissario Straordinario per la gestione del Libero Consorzio comunale di Enna, al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa, nelle more dell’insediamento degli organi”.

L’attesa adesso è per la nuova legge sulle Province, il cui testo già approvato dalla giunta regionale deve passare l’esame dell’aula. Il commissario Di Fazio prosegue il suo quarto anno di permanenza al vertice dell’ex Provincia di Enna, in attesa di traghettare l’ente nel nuovo assetto politico istituzionale. Stante a quanto previsto nella bozza del Governo Schifani le elezioni per il presidente della Provincia e del consiglio provinciale dovranno svolgersi nei mesi di ottobre o novembre.