Enna, Ex provincia: nuove opportunità di finanziamento con Cassa Depositi e Prestiti

Nei giorni scorsi, presenti diversi comuni del territorio ennese, si è svolto un confronto a tutto campo sulle diversificate opportunità finanziarie messe a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti, per sostenere concretamente i progetti degli Enti locali.

L’incontro è stato organizzato da Cassa Depositi e Prestiti in collaborazione con il Libero Consorzio Comunale di Enna.

Ad accogliere il team di CDP è stato il ragioniere generale dell’Ente, Giacchino Guarrera, che ha sottolineato l’importanza di questo confronto mirato non solo ad acquisire informazioni sulle novità finanziarie ma anche ad avviare uno scambio sinergico per individuare di volta in volta le soluzioni più aderenti e convenienti. A presentare alla platea l’operatività, la mission di CDP, l’Istituto di promozione nazionale, e gli strumenti di finanziamento a disposizione degli Enti Locali, sono stati Giuseppe Chirico, Responsabile Relazioni Business PA Sud Ovest di CDP, e Fabrizio Ferrari, Referente Business PA Sud Ovest di CDP.

I rappresentanti di Cassa hanno presentato alcuni prodotti innovativi anche in relazione ai fondi europei. Si è discusso, poi, della nuova Circolare 1308/2025 di CDP che disciplina la conversione di mutui già contratti dagli Enti con soggetti diversi da CDP e sul Servizio di tesoreria offerto da Poste Italiane congiuntamente alle Anticipazioni di Tesoreria.

” Da questa interlocuzione tra CDP e i tecnici degli Enti locali – ha commentato il presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna, Piero Capizzi- sono certo si possano gettare le basi per individuare insieme delle soluzioni finanziarie che consertino agli enti di investire per lo sviluppo del territorio”.