Enna: Ex Provincia, lunedì uffici chiusi

Il commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna Girolamo Di Fazio ha disposto la chiusura degli uffici provinciali per lunedì 24 aprile. Un provvedimento che scaturisce dalla considerazione che essendo il lunedì 24 una giornata interposta tra due festivi si sarebbe registrata una riduzione dell’accesso ai servizi da parte dell’utenza e anche del numero di dipendenti in servizio. La chiusura degli uffici, si legge nella determinazione n. 43 del Commissario, consente anche di ridurre i costi legati al funzionamento degli uffici con un sensibile risparmio della spesa pubblica. I dipendenti saranno messi in ferie d’ufficio.

