Enna: Ex Provincia, l’assemblea dei sindaci dà il via libera alle variazioni al bilancio provvisorio 2023

Si è riunita questa mattina in seconda convocazione, presieduta dal presidente, il commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna Girolamo Di Fazio, l’assemblea dei sindaci per l’esame dei due punti all’ordine del giorno, tra cui quello riguardante la variazione al bilancio provvisorio 2023 relativamente ai finanziamenti statali ed europei.

PUBBLICITÀ

Raggiunto, in seconda convocazione, il quorum necessario, il segretario generale dell’ente, Michele Iacono, ha dichiarato aperta la seduta. Prima di dare la parola al ragioniere generale dell’ente, Gioacchino Guarrera, il Commissario ha dato il benvenuto ai sindaci eletti nell’ultima tornata elettorale, confidando in una collaborazione reciproca per il buon funzionamento dell’assemblea e dell’ente.

PUBBLICITÀ

Il dirigente contabile ha motivato le variazioni sottoposte al voto dei sindaci, specificando che si tratta di due entrate vincolate, una di 34 mila euro da iscrivere in bilancio per il conferimento di due incarichi legati alla realizzazione dei progetti del Pnrr, nello specifico un esperto di materie amministrative e un esperto tecnico, e l’altra di 13 mila euro per implementazione della piattaforma informatica.

Il punto all’ordine del giorno è passato con il voto favorevole di tutti i sindaci presenti alla seduta. Relativamente al punto riguardante l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti non è stata raggiunta la maggioranza in quanto i neo sindaci da poco insediatisi si sono astenuti.