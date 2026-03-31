Enna, Ex Provincia: in pensione il comandante Lucio Ferrigno e l’economo Gaetano Salerno

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Nella vita lavorativa e professionale questa è una fase, per molti sospirata, per altri subita e, per tutti, inevitabile. Il traguardo della pensione, o meglio, come si declina in burocratese, della quiescenza, sorprende comunque tutti, perché ci si accorge che il tempo da dedicare al lavoro è trascorso e che adesso si apre una nuova stagione.

Questa volta è toccato a una delle figure più conosciute dell’ex Provincia di Enna, perché più a contatto con l’esterno, appendere la divisa al chiodo, indossata con rigore e con alto senso delle istituzioni.

Il comandante della Polizia provinciale, Lucio Ferrigno, in servizio presso l’allora Provincia regionale dal 1995, dal 1° aprile farà sicuramente altro. Un giorno che di certo non poteva passare inosservato, sia da parte del vertice politico e amministrativo dell’Ente, perché il comandante, in quanto area di staff, ha un rapporto fiduciario, sia dai colleghi, con i quali ha sempre mantenuto e instaurato ottimi rapporti, improntati sempre al rispetto dei ruoli.

Laureato in Agraria, Ferrigno si è occupato per lungo tempo, fino al 2017, anche del servizio di tutela ambientale, trattando temi e questioni di grande rilevanza. Porta la sua firma un articolato dossier sulle miniere e sulle discariche dismesse della provincia di Enna, dove è stato verificato il grado di radioattività, risultato assente.

Nel suo discorso di commiato, il presidente Capizzi ne ha sottolineato non solo la qualità dell’impegno, ma anche la capacità di rappresentare l’Ente con onore e onestà intellettuale.

Chi ha avuto modo di conoscerlo più da vicino non si sorprenderà di vederlo, da bravo agronomo, dedicarsi alla terra, sperimentando la sostenibilità e la tipicità dei prodotti. Di certo, quello di oggi non è un addio, ma un arrivederci in altre vesti e occasioni.

Un saluto e un arrivederci anche all’economo dell’Ente, Gaetano Salerno, anche lui da domani in pensione.