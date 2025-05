Enna, ex Provincia: il presidente Capizzi incontra la stampa

PUBBLICITÀ

Il neo presidente della ex Provincia di Enna, Piero Capizzi, incontrerà lunedì alle ore 16 la stampa locale. L’invito rivolto ai giornalisti è voluto dal vertice politico all’inizio del mandato per affrontare in un rapporto dialettico e costruttivo i tanti temi sui quali si snoderà l’azione politico amministrativa dell’Ente.

“Ritengo doveroso – dichiara Capizzi – avviare da subito un rapporto franco e propositivo con i responsabili dell’informazione non solo per rendere trasparente ed accessibile l’attività che porteremmo in essere ma anche per ricevere da chi quotidianamente raccoglie e racconta le esigenze dei territori quell’input necessario per calibrare le reali priorità dei cittadini. Il Palazzo è aperto al confronto, sarà nostra cura fornire di volta in volta informazioni precise e puntuali sulle attività e sarà vostro dovere elaborarle con senso critico e costruttivo sempre nell’interesse delle comunità amministrate. La comunicazione oggi riveste un ruolo sempre più strategico nella pubblica amministrazione che vogliano assolvere nel migliore dei modi anche con la vostra collaborazione”.