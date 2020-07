Enna: ex Provincia, Giuseppe Grasso nuovo ingegnere capo

Classe ’60, nativo di Catania, dirigente regionale, Giuseppe Grasso è il nuovo ingegnere capo del Libero Consorzio Comunale di Enna. Subentra al collega in comando Paolo Puleo, rientrato nei ruoli del Comune capoluogo. Già presidente dell’Urega di Enna, presterà la propria attività professionale in assegnazione provvisoria presso l’Ente, quale dirigente del Settore Tecnico per tre giorni settimanali.

A riceverlo ieri mattina, per il suo insediamento, il commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna Girolamo di Fazio e il segretario generale dell’Ente Salvatore Pignatello. Dopo i procedimenti di rito, subito un briefing di lavoro con i responsabili dei vari servizi tecnici per una prima visione generale dell’organizzazione del settore.

“Ritorno ben volentieri ad Enna – ha dichiarato Grasso – città alla quale sono molto legato anche professionalmente. Conosco bene la realtà del capoluogo e dei comuni dell’ennese, un territorio con tante potenzialità e con tanta voglia di riscatto e di rinascita. Ho accolto questa opportunità per contribuire al rilancio del territorio sia in termini infrastrutturali che di servizi. Sono certo di trovare all’interno dell’Ente ottime professionalità per costruire un gruppo di lavoro appassionato e concreto che possa dare risposte al territorio e ai cittadini”.