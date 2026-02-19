Enna, Ex Provincia: gettate le basi per un gemellaggio con Ramallah

PUBBLICITÀ

La Pace è una parola semplice, che spesso si scontra con interessi contrapposti e, quando coinvolge intere comunità, può lasciare spazio a tensioni e conflitti. Impegnarsi per superarli attraverso cooperazione, solidarietà e condivisione rappresenta un obiettivo comune. Questo è stato il tema al centro dell’incontro svoltosi questa mattina tra il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna, Piero Capizzi, e Faris Said, rappresentante dell’organizzazione palestinese Ta’awon for Conflict Resolution, accompagnato dal presidente dell’associazione Luciano Lama, Michele Sabatino, con il quale è in corso una proposta progettuale nell’ambito del programma Erasmus+.

Il progetto mira a contrastare la disinformazione, l’odio online (hate speech) e la polarizzazione nei territori di Enna, Ramallah (Cisgiordania) e della regione di Béni Mellal-Khénifra in Marocco, promuovendo il dialogo e la responsabilità digitale. L’iniziativa è candidata a finanziamento da parte dell’Unione Europea.

La visita ad Enna, sostenuta dal programma di mobilità ALFinMOTION della Fondazione Anna Lindh, è finalizzata a rafforzare il partenariato tra le realtà coinvolte attraverso accordi bilaterali e la progettazione congiunta di attività di cittadinanza attiva rivolte ai giovani dell’area euro-mediterranea. L’incontro si è svolto in un clima di collaborazione e confronto costruttivo.

“Non siamo in grado di aiutarvi economicamente – ha detto il presidente Capizzi – ma di certo non mancherà il nostro appoggio e il nostro sostegno per creare una rete di relazioni, e di scambio capace di rigenerare solidarietà e cooperazione. Accolgo con convinzione l’idea e il desiderio di Faris Said di avviare un gemellaggio tra la provincia di Enna e Ramallah per far germogliare l’idea che la Pace e il dialogo sono sempre possibili, e che devono sempre essere perseguiti”.

In un contesto internazionale complesso, il rafforzamento delle collaborazioni tra territori e istituzioni viene considerato uno strumento utile per promuovere sviluppo, dialogo e scambi culturali, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle comunità coinvolte.

“Il progetto rappresenta un passo fondamentale per la nostra rete internazionale – ha dichiarato Michele Sabatino -. Vogliamo scambiare buone pratiche e partecipare congiuntamente ai bandi europei per generare un impatto reale sullo sviluppo locale e sulla partecipazione dei cittadini nel Mediterraneo.”