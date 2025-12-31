Enna, Ex Provincia: Gaetano Alvano nuovo dirigente del settore ambiente, edilizia scolastica e patrimonio

PUBBLICITÀ

L’amministrazione del Libero Consorzio Comunale di Enna targata Piero Capizzi ha posizionato un altro tassello nella riorganizzazione della macchina amministrativa. Questa mattina è stato conferito l’incarico di dirigente del IV settore all’ingegnere Gaetano Alvano, selezionato tra una rosa di tre funzionari che hanno aderito alla selezione interna.

PUBBLICITÀ

Il neo dirigente tecnico che ha firmato il contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, alla presenza del segretario generale dell’Ente, Anna Giunta, si occuperà così come stabilito nella nuova organizzazione dei settori dell’Ente di Ambiente e Territorio, di Edilizia scolastica e di Patrimonio.

PUBBLICITÀ

“Con la nomina dell’ingegnere Alvano alla guida di una fetta importante delle competenze del settore tecnico – spiega il presidente Capizzi – si completa la ristrutturazione dell’organigramma dell’Ente con il preciso intento di valorizzare le risorse per dare un ulteriore slancio alle tante attività in capo ai settori tecnici. Con l’ingegnere Alvano assieme al dirigente del III settore, ingegnere Daniela Lumera, si potenzia e si consolida un gruppo di lavoro chiamato a rispondere e a seguire le tante sfide che ci attendono. L’ufficio tecnico assorbe buona parte delle competenze e dei compiti dell’Ente, vogliamo ingranare la marcia per dare risposte puntuali ai cittadini. Non posso che augurare – conclude Capizzi – al nuovo dirigente buon lavoro con l’auspicio che l’anno che verrà sarà caratterizzato da una serie di risultati attesi”.