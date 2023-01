Enna: Ex Provincia, finanziati progetti con il Pnrr per oltre 10 milioni di euro

Il Libero Consorzio Comunale in corsa per sfruttare al meglio le opportunità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Gli uffici tecnici con i vari servizi sono impegnati nella elaborazione di progetti molti dei quali hanno già ottenuto il finanziamento.

Allo stato attuale sono sei i progetti già finanziati con fondi Pnrr presentati dai servizi edilizia scolastica, sociale e sportiva e di pianificazione del territorio. Due trance di finanziamento hanno riguardato l’edilizia scolastica con progetti di messa in sicurezza e di riqualificazione delle scuole provinciali.

A captare le risorse e a curarne l’iter, nei tempi previsti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, oltre al responsabile del servizio di edilizia scolastica, il geometra Basilio Politi, anche l’esperto Pnrr assunto dall’ente, l’architetto Paolo La Delia.

Con il primo piano di intervento inserito nella Missione 4 il Libero Consorzio provvederà a finanziare e a realizzare i lavori di adeguamento sismico e miglioramento dell’accessibilità dell’I.I.S. “F.lli Testa” sede dell’Ex Istituto Magistrale di Nicosia, per un importo complessivo di 4 milioni circa. Per questi lavori è in corso l’aggiudicazione del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva. Con la seconda trance sono stati finanziati 4 interventi che riguardano altrettanti istituti provinciali. Sono previsti lavori, di cui è già in corso l’aggiudicazione, di rifacimento del prospetto e di completamento a seguito di adeguamento sismico dell’I.I.S. “P. Farinato” di Enna per un importo complessivo di 1 milione e 430 mila euro. Altro intervento di edilizia scolastica riguarderà i lavori di ampliamento dell’I.I.S. “E. Medi” sede centrale di Leonforte” per un importo complessivo di un milione e 887 mila euro circa. Anche per questo progetto è già in corso di aggiudicazione il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Lavori di ampliamento riguarderanno anche dell’I.I.S. “G. Falcone” sede centrale di Barrafranca per un costo stimato in 1 milione e 600 mila euro, avviate anche per questi lavori le procedure relative all’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva. L’ultimo intervento della seconda trance è finalizzato a migliorare l’accessibilità dell’I.I.S. “F. Fedele” di Agira e alla riqualificazione energetica della dell’Istituto professionale per i servizi alberghieri e ristorazione di Centuripe, per un importo di 880 mila euro. Anche in questo caso è in corso di aggiudicazione l’appalto per l’esecuzione dei lavori.

Captati anche finanziamenti nell’ambito del piano per le infrastrutture sportive nelle scuole. Ottenuto il finanziamento di oltre 700 mila euro per la riqualificazione architettonica, messa in sicurezza e adeguamento impiantistico e tecnologico della palestra dell’ I.I.S. “Majorana-Cascino” di Piazza Armerina.

“Migliorare gli standard qualitativi delle scuole provinciale – ha commentato il commissario straordinario del Libero Consorzio comunale, Girolamo Di Fazio – è una mission che portiamo avanti grazie al lavoro attento dei nostri tecnici e al costante confronto avviato con i direttori scolastici che ci ha permesso di individuare insieme le singole criticità. L’assunzione dell’esperto Pnrr, da alcuni mesi in forza all’ente, ha dato il giusto contributo per portare a segno gli obiettivi che ci siamo posti. La nostra attenzione sarà sempre alta, convinti che occorre sfruttare anche l’ultimo euro per migliorare le condizioni delle nostre scuole, e non solo, per non perdere una occasione sicuramente difficilmente replicabile quale è il Pnrr”.