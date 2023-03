Enna: Ex Provincia e Guardia di Finanza siglano protocollo per monitorare i progetti e i flussi del Pnrr

Questa mattina è stato siglato un protocollo d’intesa tra il Libero Consorzio Comunale di Enna e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, volto a rafforzare le azioni a tutela della legalità dell’azione amministrativa e delle fasi progettuali ed attuative relative all’utilizzo delle risorse pubbliche e, in particolare, di quelle provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destinate al territorio ennese. Con l’intesa sottoscritta dal commissario straordinario del Libero Consorzio, Girolamo Di Fazio, e dal comandante provinciale delle Fiamme Gialle, Colonnello Alessandro Luchini, si sono poste le basi per assicurare un flusso reciproco di informazioni e di dati utili a garantire una maggiore efficacia nel perseguimento dei rispettivi fini istituzionali.

Tale strumento di collaborazione, messo in atto su scala nazionale dalla Guardia di Finanza, rafforza i presidi di legalità già esistenti, attraverso modalità condivise di coordinamento e cooperazione, al fine di tutelare la corretta destinazione delle risorse pubbliche e per disincentivare condotte lesive degli interessi dell’intera collettività.

Il commissario straordinario, nel manifestare la piena volontà dell’ente a collaborare attivamente con il vertice e gli uomini delle Fiamme Gialle, ha garantito che gli uffici provvederanno a segnalare gli interventi, i realizzatori o gli esecutori che potrebbero presentare profili di rischio, ed ha assicurato un costante interscambio informativo relativo ai progetti, ai soggetti coinvolti, alle procedure di gara ed alle tempistiche, proprio per favorire le attività di analisi e controllo sul territorio svolte dalla Guardia di Finanza.

Oltre ai progetti legati ai finanziamenti del Pnrr, il commissario ha chiesto la collaborazione del Colonnello Luchini sui grandi progetti in fase di realizzazione che riguardano il territorio anche se non rientranti nei finanziamenti del piano, tra i quali la Panoramica. Le Fiamme Gialle, per contro, anche sulla scorta delle informazioni acquisite, effettueranno controlli d’iniziativa e comunicheranno al Libero Consorzio, nel rispetto delle norme sulla riservatezza e laddove necessario per svolgimento dei compiti istituzionali, le risultanze emerse all’esito dei propri interventi. Per il Colonnello Luchini è fondamentale prevenire, agire nella fase iniziale per evitare di inceppare l’iter per consentire, eliminato il rischio, di realizzare il progetto.

Allo scopo, infine, di dare maggiore concretezza all’iniziativa, il protocollo prevede anche la promozione e l’organizzazione di incontri periodici tra funzionari del consorzio e comandanti dei reparti operativi del corpo ed avrà una durata fino al 31 dicembre 2026. L’iniziativa, che potrà interessare anche altri enti locali della provincia, testimonia ulteriormente l’impegno delle istituzioni ennesi e dalla Guardia di Finanza a tutela del corretto impiego delle risorse finanziarie connesse al Pnrr.