Enna: ex Provincia, Di Fazio riceve la neo eletta alla Camera Stefania Marino

Il commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna Girolamo Di Fazio ha ricevuto questa mattina in visita ufficiale la neo eletta alla Camera dei Deputati, per il collegio di Enna e Messina, l’ennese Stefania Marino. Un confronto cordiale, aperto, che ha gettato le basi per un proficuo rapporto di collaborazione istituzionale sulle tante questioni che riguardano il territorio provinciale.

Viabilità, infrastrutture, collegamenti e ruolo delle ex Province sono stati i temi intavolati in questo primo incontro per i quali entrambi gli interlocutori hanno convenuto sulla necessità di fare un gioco di squadra a difesa e per il bene del territorio.

“L’Ente avrà bisogno del suo sostegno – ha detto il commissario Di Fazio alla neo parlamentare – sono certo saprà veicolare le esigenze delle comunità che hanno un gran bisogno di essere rappresentate da chi ha a cuore questo territorio. Le porte del Palazzo saranno sempre aperte, prediligeremo il confronto e la collaborazione istituzionale per tentare insieme, ognuno con il proprio compito, di cambiare la rotta di una provincia che vive tante emergenze, tra cui l’emigrazione giovanile”.

E sono soprattutto i giovani il punto di partenza e di forza dell’impegno della neo parlamentare.

“Abbiamo bisogno di loro – ha detto l’onorevole – della loro preparazione, del loro entusiasmo e della loro visione del mondo. Dobbiamo dare non solo la speranza, ma sarà nostro dovere creare le opportunità per costruire qui il loro futuro. Senza i giovani siamo destinati a sopravvivere”.

Una stretta di mano per affermare che occorrerà lavorare insieme e in sinergia per dare risposte concrete alle tante istanze di un territorio che ha tante potenzialità ma anche tante criticità. L’auspicio di un buon lavoro alla neo eletta che ha voluto ringraziare personalmente tutti i dipendenti della ex provincia.

“E’ stato un successo per me, ma a vincere è stato il territorio che rappresenterò con grande senso di responsabilità e con onore”.