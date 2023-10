Enna: Ex Provincia, colloquio tra il neo commissario e il vice sindaco sulla Panoramica

PUBBLICITÀ

ll commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna, Carmen Madonia, ha ricevuto ieri mattina il vice sindaco del Comune di Enna, Ornella Romano, per un primo colloquio istituzionale.

Sul tappeto lo stato dell’arte della Sp 28 la “Panoramica”, arteria strategica per l’accesso al capoluogo, protagonista in questi anni di una serie di intoppi tecnici e amministrativi che ne hanno rallentato la realizzazione, dopo il crollo avvenuto nel 2009, nonostante l’impegno profuso dall’ufficio tecnico dell’Ente.

Il vice sindaco con delega alla viabilità ha manifestato al commissario come questa problematica assume una particolare importanza per l’intero territorio comunale, che attende da troppi anni la realizzazione dell’arteria. Il neo commissario, da poche settimane alla guida dell’Ente, ha sintetizzato lo stato dell’arte del progetto, e nel concordare sull’importanza dell’arteria per la viabilità del capoluogo ha confermato l’impegno massimo dell’Ente per riconsegnare la strada alla città.

Un colloquio istituzionale che ha posto le basi per un rinnovato rapporto di collaborazione tra i due enti.

“Al neo commissario del Consorzio – ha dichiarato il vicesindaco Romano – che ringrazio per la disponibilità dimostrata, ho espresso l’auspicio per un intervento definitivo, da realizzarsi nel più breve tempo possibile, considerato che il rifacimento di questa importante arteria vorrebbe dire molto per la città di Enna in termini di snellimento del traffico ma anche economici”.