Enna: Ex Provincia, avviso per assumere un dirigente tecnico utilizzando le graduatorie valide di altri enti

E’ stato pubblicato nel sito istituzionale del Libero Consorzio Comunale di Enna l’avviso per acquisire le manifestazioni di interesse degli idonei collocati nelle graduatorie in corso di validità, approvate da altre amministrazioni, per procedere all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un dirigente dirigente tecnico. Si tratta di graduatorie di concorsi pubblici già espletati per la copertura di posti in profilo professionale uguale od equivalente a quello che l’Ente intende ricoprire. L’idoneo può far pervenire la manifestazione d’interesse per la graduatoria in cui è collocato.

I candidati dovranno essere iscritti nella sezione “A” dell’Albo Professionale dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori o nel settore “Civile e Ambientale” della sezione “A” dell’Albo Professionale dell’Ordine degli Ingegneri. La posizione di lavoro, oggetto del presente avviso, comporta, in prima fase, l’assegnazione alla direzione del Settore “Territorio Pianificazione Ambiente Lavori Pubblici” del Libero Consorzio Comunale di Enna, restando salve le eventuali diverse dinamiche nei termini dell’ordinamento organizzativo dell’Ente.

Il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, è quello previsto per i dirigenti dal CCNL relativo al personale dell’area delle Funzioni Locali, indipendentemente dalla natura dell’Ente titolare della graduatoria utilizzata. Le manifestazioni di interesse dovranno essere sottoscritte dagli interessati e pervenire, a pena di decadenza, entro e non oltre il 20 marzo 2024 esclusivamente a mezzo di posta elettronica (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@pec.provincia.enna.it. La domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere inviata in un unico file in formato PDF e riportare, nella PEC, la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse di idonei in graduatorie vigenti di concorsi pubblici approvate da altri Enti pubblici, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unita’ di personale con il profilo professionale di Dirigente Tecnico”.

Scaduti i termini di pubblicazione dell’avviso gli uffici del Libero Consorzio Comunale di Enna contatteranno gli Enti pubblici detentori delle graduatorie segnalate dai candidati che hanno inoltrato manifestazione di interesse all’assunzione al fine di verificare la disponibilità dei medesimi Enti all’utilizzo condiviso della propria graduatoria.