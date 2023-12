Enna: Ex Provincia, approvato il bilancio 2024 in tempo da record

PUBBLICITÀ

Non si ha memoria tra gli addetti ai lavori e tra gli amministratori che il bilancio della ex Provincia e comunque degli Enti in genere venga approvato a dicembre dell’anno precedente.

E’ quanto accaduto oggi pomeriggio nel corso dell’ultima assemblea dei Sindaci convocata dal commissario straordinario del Libero Consorzio comunale di Enna, Carmen Madonia, prima delle festività natalizie per licenziare il documento finanziario che consentirà dal primo gennaio del 2024 di attuare il programma dell’Ente.

“E’ un grosso vantaggio – ha sottolineato il commissario- nell’economia dell’organizzazione dell’Ente iniziare l’anno con un quadro economico definito anche se la stesura del bilancio è stata fortemente condizionata dal prelievo forzoso che ingessa e non da ampi margini di manovra sulle scelte programmatiche e sulle prospettive dell’Ente. Nonostante ciò abbiamo garantito e assicurato i compiti e le attività istituzionali dell’Ente, primi fra tutti la viabilità, l’assistenza ai disabili e l’edilizia scolastica”.

A raccontare in aula i numeri nel dettaglio è stato il dirigente del settore economico finanziario, Gioacchino Guarrera sintetizzando quello che sarà l’assetto previsto per il 2024. Il bilancio ammonta complessivamente a circa 108 milioni di euro, la quota più consistente riguarda gli investimenti per oltre 84 milioni di euro, scende invece sempre più la spesa del personale, circa 6 milioni di euro, una cifra che fotografa la oramai cronica carenza di personale, tecnico e amministrativo a causa dei pensionamenti e dell’impossibilità almeno fino agli scorsi anni di provvedere con un piano assunzionale. La spesa corrente si attesta sui 23 milioni di euro circa e di questi 10 milioni di euro sono drenati dal prelievo forzoso, 2 milioni e 500 mila euro per il funzionamento delle scuole e 1 milione e 600 mila euro per le spese sociali.

Numeri che hanno convinto i 15 Sindaci presenti all’assemblea che hanno approvato all’unanimità il punto all’ordine del giorno.

Il segretario generale dell’Ente, Michele Iacono, ha colto l’occasione anche per ringraziare i sindaci sull’esito dell’incontro tecnico avvenuto questa mattina con la task force della Polizia di Stato sul tema Cyber security organizzato dal Libero Consorzio e che ha visto la partecipazione delle amministrazioni locali.