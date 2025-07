Enna, ex Istituto Magistrale: il CGA dà ragione al Comune

PUBBLICITÀ

Si è conclusa con una vittoria per il Comune di Enna il contenzioso con il Libero Consorzio Comunale di Enna riguardante l’ex sede dell’Istituto Magistrale in via Valverde. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS) ha respinto l’appello del Libero Consorzio, confermando la sentenza del TAR di Catania.

La controversia riguardava l’immobile di proprietà comunale, concesso in uso gratuito all’ex Provincia per fini scolastici. Dopo il trasferimento dell’attività didattica in un’altra sede nel 2016, il Comune ha constatato l’abbandono e il degrado dell’edificio, adottando una delibera che ne prendeva atto e ne certificava la cessazione dell’uso scolastico, ordinandone il rilascio.

Secondo il CGARS, il Comune ha agito legittimamente, esercitando i propri poteri per recuperare il possesso del bene al fine di destinarlo a nuovi usi istituzionali.

Le spese del giudizio sono state compensate.