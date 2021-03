Enna. Ex Ciss, i Giovani Democratici: “La politica ennese sia unita contro l’assenza delle istituzioni”

“Sulla questione ex CISS la politica ennese ha dimostrato la propria capacità di superare ogni divisione per vincere una battaglia difficile nell’interesse dei cittadini. Restituire alla cittadinanza l’Ex CISS ed adibirla a centro covid è necessario ed indispensabile per il bene di un territorio già troppe volte penalizzato”.

Si legge così in una nota stampa del segretario comunale dei Giovani Democratici di Enna Alfredo Alerci in merito alla seduta di consiglio comunale che si è svolta stamattina a Pergusa.

“Riteniamo inaccettabile – prosegue Alerci – l’assenza dell’Assessore Razza al Consiglio Comunale di giorno 8 Marzo. Sull’Assessore pesa la scelta scellerata di non istituire un centro Covid in Provincia di Enna, unica provincia ad esserne sprovvista. Non è altro che l’ennesimo colpo inflitto alla comunità ennese, ormai isolata politicamente ed istituzionalmente: non stupisce per questo lo scarso interessamento del Presidente Musumeci, che a Pergusa è venuto di recente non per discutere di politiche sanitarie ma di rimpasti di giunta. Enna per loro non resta altro che un bacino di voti utile in campagna elettorale. È necessario adesso che la politica ennese sia ancora più compatta in questa battaglia. L’ex CISS rappresenta una grande occasione per il nostro territorio, tale da garantire un miglior servizio ai cittadini ed una opportunità di lavoro per i tanti giovani medici, infermieri, operatori sanitari e laureandi, eccellenze locali spesso costrette ad andare emigrare altrove. Si faccia presto. Siamo stanchi di essere un’isola nell’isola”.