Enna. Ex CISS, Dario Cardaci: “Sempre le solite storie?”

Pubblichiamo qui di seguito nota stampa del candidato sindaco Dario Cardaci.

“Apprendiamo che, nel quadro di un corposo intervento in favore di molte strutture sanitarie della Regione, al nostro ex CISS spetterebbe un finanziamento diretto alla sua definitiva messa in funzione. Ne siamo ovviamente contenti, ma non del tutto, abituati già come siamo a sentire e risentire cose di questo genere mentre l’immobile sta lì immerso nel degrado e senza vita.

Nell’arco degli anni non sono mancate notizie di questo genere.

Nel 2014 l’Assessore Borsellino annunciava di avere ottenuto un finanziamento da parte del Ministero di circa 3,4 milioni di euro, ma di questo non se ne è saputo più niente. Nel luglio del 2019 la notizia riappariva e spariva. Nel marzo del 2020 veniva annunciato uno stanziamento da parte del Ministero della Salute di circa 3,2 milioni di euro (di cui 1,3 milioni per lavori di completamento, finiture e sistemazione delle zone esterne ed 1,9 milioni di euro per l’acquisto delle attrezzature e la loro messa in funzione).

Tutti immaginavamo che proprio nel pieno dell’epidemia quelle somme, concesse per fronteggiarla, potessero essere utilizzate in modo istantaneo e quindi garantire il prosieguo dell’attività connessa alla struttura, ma invece nulla di nulla: vedere per credere.

Ora, veniamo a conoscenza di un ennesimo finanziamento, rispetto al quale chiediamo all’assessore Razza di fare chiarezza sul suo esatto importo e se questo basterà all’apertura del centro. Domandiamo inoltre di sapere l’esatta tempistica delle procedure che porteranno all’apertura del cantiere e all’acquisizione delle attrezzature.

Trattandosi poi di una struttura pubblica gradiremmo sapere se è orientato verso altro tipo di gestione.

La chiarezza in tal senso gioverebbe ad evitare ogni sorta di speculazione elettorale”.