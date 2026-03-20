Enna, Ex Asen: approvato il progetto esecutivo da 1,5 milioni

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Via libera dalla Giunta comunale di Enna al progetto esecutivo per la riqualificazione e la messa in sicurezza della palazzina di via Pergusa n. 99, ex ASEN: un intervento da 1,5 milioni di euro approvato lo scorso 18 marzo. L’intervento è stato seguito dall’assessore ai Lavori pubblici Gaetana Palermo, che ha curato l’iter progettuale fino all’approvazione finale.

Il progetto si inserisce nel quadro degli interventi programmati dall’amministrazione comunale per il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio cittadino, con particolare attenzione alla riqualificazione architettonica, alla sicurezza e all’efficientamento energetico.

Il Comune ha inoltre candidato l’intervento al bando regionale “Progetti di valore: investimenti per la crescita sostenibile dei Comuni siciliani”, nell’ambito della ricerca di risorse esterne da destinare alle opere pubbliche.

Nel dettaglio, i lavori prevedono il rifacimento della copertura con coppi siciliani e l’installazione di un impianto fotovoltaico, la sostituzione degli infissi, il recupero delle facciate – in particolare quella di pregio – e l’adeguamento degli impianti.

Un intervento che punta anche alla tutela dell’identità storica dell’edificio, risalente agli anni ’20, attraverso soluzioni compatibili con i materiali originari e orientate a restituirne l’aspetto autentico.

«Continuiamo a lavorare fino all’ultimo giorno per consegnare alla città risultati concreti», sottolinea l’Assessore Palermo, rivendicando «un impegno che non si è fermato neppure nella fase conclusiva del mandato. Un’opera che sintetizza il metodo dell’amministrazione Dipietro: programmazione, capacità di attrarre finanziamenti e attenzione costante alla riqualificazione urbana, con un lavoro portato avanti senza interruzioni fino alla scadenza della legislatura».