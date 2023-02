Enna: evento su ambiente e sport

Sarà il tema del Living Lab promosso dal Comitato regionale Uisp Sicilia Aps presieduto da Enzo Bonasera, nell’ambito del progetto nazionale “Sport Per tutti” in Sicilia coordinato da Santino Cannavò, al centro dell’evento che si terrà venerdì 17 febbraio ad Enna dal titolo “La dimensione ambientale dello sport”. Invitati numerosi rappresentanti di istituzioni che gravitano nel mondo dell’ambiente e con cui il Comitato regionale Uisp Sicilia Aps vuole costruire un percorso condiviso e dove l’attività motoria in genere si coniughi con i valori ambientali ed anzi esalti i valori dello sport sostenibile.

Sono stati invitati i rappresentanti regionali delle associazioni ambientaliste di Plastic Free e Legambiente, Coni Sicilia, dell’Università Kore, del Comune di Enna, Forum Regionale Terzo Settore, i dirigenti della Riserva Naturale Speciale di Pergusa, dell’Arpa Sicilia, dell’Area Marina Protetta Plammirio, della Soprintendenza del Mare, dell’Azienda delle foreste di Enna, del Centro Alpino Italiano e parlamentari regionali locali.

I promotori dell’evento ringraziano il Libero Consorzio di Comuni e, in particolare, il Commissario Girolamo Di Fazio che ha messo a disposizione per la mattina la sala convegni dell’ente mentre nel pomeriggio ci si sposterà a Villa Zagaria, incantevole location nei pressi del Lago di Pergusa.

Il programma della giornata è così strutturato: ore 10 inizio living labs presso sala convegni del Libero Consorzio Comunale di Enna; ore 13 pausa pranzo; ore 15 passeggiata a Villa Zagaria.