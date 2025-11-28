Enna: evento sportivo in ricordo del confrate Paolo Ferrarello

PUBBLICITÀ

Sono trascorsi venti anni dal tragico incidente stradale lungo la strada che conduce a Pergusa, che ha interrotto prematuramente la vita di Paolo Ferrarello. Per onorarne la memoria, le confraternite di cui Paolo faceva parte — la Confraternita di Maria SS. delle Grazie e quella del SS. Salvatore — hanno organizzato per oggi, venerdì 28 novembre, alle ore 20:00 al Green Game, un evento sportivo commemorativo. Si svolgerà una partita di calcetto dedicata al ricordo del confrate.

L’iniziativa vuole essere un momento di raccoglimento e di unione attraverso lo sport, per ricordare una persona che “ha lasciato un vuoto incolmabile”, così ha dichiarato il Rettore della Confraternita di Maria SS. delle Grazie, Paolo Vicari, sottolineando come, a distanza di vent’anni, il ricordo di Paolo Ferrarello resti vivo nel cuore di tutti.

