Enna: evento “Salute, prevenzione e tutela” alla Sala Cerere

Il Comune di Enna ospiterà alla Sala Cerere giovedì alle ore 16:00 l’evento organizzato dai promotori di Banca delle Visite ETS e Mutua MBA.

L’incontro, aperto alla cittadinanza e di rilevante interesse pubblico, si pone l’obiettivo di diffondere la cultura del benessere e della tutela della salute, promuovere la prevenzione e la diagnosi precoce e divulgare i principi della mutualità e della solidarietà sociale.

Si tratta di un’iniziativa ad alto valore etico e sociale, promossa in qualità di Enti del Terzo Settore, a cui sono stati invitati a partecipare tutte le rappresentanze di associazioni territoriali e del volontariato, per favorire sinergie e collaborazioni future a beneficio della comunità.

Mutua MBA è un’organizzazione no profit che opera nel rispetto dei principi mutualistici, ponendosi come punto di riferimento in Italia nella promozione della tutela della salute e nella realizzazione di un sistema di welfare inclusivo, integrativo rispetto al Servizio Sanitario Nazionale.

La Fondazione Banca delle Visite ETS è attiva in tutta Italia con un circuito solidale, al quale ha aderito anche il Comune di Enna nel 2023, volto a garantire visite mediche ed esami diagnostici a chi non può permettersi i costi delle prestazioni private né attendere i tempi del SSN.

Nella stessa giornata, grazie alla collaborazione di medici e operatori sanitari che mettono a disposizione il proprio tempo e la loro professionalità, Banca delle Visite donerà ECG, refertati in Telemedicina, a persone aiutate dalle Associazioni di Enna O.N.G. “Luciano Lama”, “Azione Cattolica” e “Includiamo”.

La sinergia tra gli Enti del Terzo Settore è vincente e può aiutare concretamente chi, senza alcun sostegno, sarebbe escluso da preziose opportunità. La prevenzione, di fondamentale importanza per favorire diagnosi precoci e soluzioni tempestive in caso di malattie, non è certo una priorità per chi ha difficoltà semplicemente a fare la spesa.

L’evento di Enna, primo evento pilota nazionale, da replicare in tutti i 133 “Comuni Amici” di Banca delle Visite presenti già in Italia e da ripetere sistematicamente sui territori, è stato ideato al fine di diffondere cultura mutualistica, promuovere continue campagne di prevenzione dedicate alle categorie più fragili economicamente, interagire con altri Enti del Terzo Settore per costruire nuovi progetti e allargare la rete di SuperDottori e Supercliniche sui territori a vantaggio della comunità. Tra i temi trattati, la tutela sanitaria integrativa come ulteriore forma di protezione della salute.

Tra i relatori alcuni medici di Enna: “Ho deciso di mettermi a disposizione di chi ha bisogno, destino parte della mia attività a questa straordinaria organizzazione – dichiara il Dott. Angelo Corriere, socio di Mutua MBA e SuperDottore di Banca delle Visite ad Enna – mettendomi gratuitamente a disposizione di chi non può permettersi cure e visite, perché nessuno dovrebbe mai essere costretto a scegliere tra la propria salute e le proprie difficoltà economiche”.

Da segnalare anche la partecipazione della Dott.ssa Ornella Blanca, Dirigente Medico Reparto Screening Oncologici ASP, da anni attiva in campagne di informazione sul territorio: “Sappiamo tutti quanto è importante la prevenzione, perché consente una diagnosi precoce di malattie in fase iniziale con conseguente aumento del numero delle guarigioni, soprattutto in ambito oncologico”.

La Dottoressa Blanca darà il suo contributo con una relazione sulle campagne di prevenzione gratuita per la popolazione, spiegando quali screening sono disponibili e come accedere, per fasce d’età target e tipologia di tumore, quale testimone del ruolo centrale del medico, per una società che non può prescindere dall’enorme valore di questa categoria e del suo contributo professionale e umano.

Modererà la presidente del Consiglio regionale di Assostampa Sicilia, la giornalista ennese Tiziana Tavella, che darà il suo prezioso contributo quale persona sensibile al tema della salute e della prevenzione e riferimento autorevole in difesa del diritto all’informazione.

Alla fine della conferenza l’assessore alle politiche sociali del Comune di Enna, Francesco Comito, sostenitore entusiasta dell’iniziativa, consegnerà l’attestato al nuovo SuperDottore, Dott. Luciano Provitera, medico odontoiatra, che ha aderito al circuito solidale donando numerose prestazioni odontoiatriche.