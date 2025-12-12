Enna: evento religioso e culturale per i 190 anni della Confraternita Maria SS. delle Grazie

PUBBLICITÀ

Domenica 14 dicembre, nella Chiesa di Sant’Agostino, per ricordare il 190° anniversario di fondazione della Confraternita “Maria SS. delle Grazie”, è stato organizzato un evento religioso e culturale dalla stessa Confraternita.

La Confraternita fu costituita nel 1835 dall’unificazione di tre Congregazioni di spiritualità agostiniana che, all’epoca, operavano nello stesso quartiere. Esse erano: il Collegio di San Nicola, risalente al lontano 1608, che curava la sepoltura dei poveri nel vicino cimitero; la Congregazione di Santa Monica degli Agostiniani, fondata nel 1660; infine la Compagnia di Maria SS. della Cintura, fondata nel 1835.

Fino al 1945 la sede della Confraternita si trovava nella Chiesa di San Giorgio, ubicata nell’omonima piazza; successivamente la Confraternita ha avuto come sede di incontro e di culto l’attuale Chiesa di Sant’Agostino. Essa è impegnata nella comunità parrocchiale a porre basi solide per mantenere una continuità di presenza cristiana nelle varie attività religiose e, soprattutto, nella formazione dei giovani alla catechesi e alla Parola del Signore.

La Confraternita, oltre a partecipare alle manifestazioni della Settimana Santa, è impegnata nella promozione e nell’animazione del culto della Vergine Maria, in particolare nella festa della “Madonna dé Carusi”, celebrata ogni anno nella prima domenica di settembre.

L’evento prevede il seguente programma: alle ore 18.00 sarà celebrata la Santa Messa, officiata dal Vicario Foraneo di Enna don Sebastiano Rossignolo. Successivamente, dopo la scopertura del murales realizzato sul prospetto esterno della cappella sita in piazza Sant’Agostino, il prof. Luca Ballarò illustrerà i cenni storici della Confraternita. A seguire sarà consegnata la pergamena del 190° anniversario, realizzata dall’artista Luigi Previti. Infine, il coro “Note di Luce”, diretto da Ilenia Navarra, si esibirà con canti natalizi. Le conclusioni e i ringraziamenti saranno affidati al Rettore della Confraternita, Paolo Vicari.

L’evento sarà moderato dalla prof.ssa Maria Angela Vacanti e dal coach musicale Luigi Napoleone Vicari.