Enna, eventi religiosi e manifestazioni dei prossimi giorni: i divieti di sosta e transito istituiti

In occasione di diverse manifestazioni religiose e civili in programma nei prossimi giorni, il Comune di Enna comunica una serie di divieti di sosta e transito che interesseranno varie vie cittadine. Ecco il dettaglio delle ordinanze:

Festa del Sacro Cuore di Gesù ed eventi collaterali. Dal 12 al 15 giugno, dalle ore 00:00 alle 24:00, sarà in vigore il divieto di sosta e transito lungo tutta la Via Colombia, dall’intersezione con Via Firenze fino alla piazza antistante la Chiesa di Santa Maria del Popolo. Domenica 15 giugno, in occasione della festa, dalle ore 14:00 alle 24:00, il divieto di sosta e transito sarà esteso a Piazza antistante Chiesa Santa Maria del Popolo, Via Colombaia, Via Firenze, Via Ragusa,Via Catania, Via Palermo, Via Trieste, Piazza Giovanni XXIII, Via Legnano, Via Roma Bassa e Via Roma fino al Duomo, Piazza Mazzini, Via Vittorio Emanuele, Via San Francesco D’Assisi e Via Catania.

Festa di Sant’Antonio. Dalle ore 14:00 alle 21:00 del 13 giugno, sarà istituito il divieto di sosta e transito nelle seguenti vie: Eremo di Montesalvo, Via Sperlinga, Via Mercato, Piazza Neglia, Via Roma fino a Piazza Vittorio Emanuele (compresa), Piazza Scelfo, Via Roma fino al Quadrivio Monte, Via Libertà e Viale IV Novembre.

Sit-in per la Pace a Gaza. Dalle ore 14:00 alle 20:30 del 14 giugno, è previsto il divieto di sosta in Piazza Umberto I.

Festa del Corpus Domini. Dalle ore 14:00 alle 21:00 del 22 giugno divieto di sosta in tratto di Via Roma da Piazza Duomo a Piazza Neglia; tratto di Via Roma da Piazza Neglia a Via Aguglia; tratto di Via Libertà da Via Aguglia al Quadrivio Monte; Viale IV Novembre e Piazza Europa. Divieto di transito al passaggio della processione.