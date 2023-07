Enna: eventi federiciani nel weekend

Si recuperano questo fine settimana a Enna gli eventi della Settimana Europea Federiciana in programma lo scorso maggio e rinviati per maltempo.

L’intera organizzazione federiciana, capitanata da Cettina Rosso, presidente della Casa d’Europa, ha parlato di “valida opportunità da sfruttare”.

“Il cambio di programma forzato ci consente di ampliare il nostro raggio d’azione, coinvolgendo l’intera città in un weekend federiciano nel cuore della festa patronale – ha spiegato Cettina Rosso – un ritorno alle origini, visto che le cronache medievali ci raccontano che l’imperatore svevo amava trascorrere le estati in territorio ennese, coltivando l’arte della falconeria e degustando cibi e vini nostrani”.

Lo staff federiciano non esclude, quindi, la prosecuzione di questo esperimento estivo in futuro.

Entrando nei dettagli, tra sabato 8 e domenica 9 luglio, Enna sarà protagonista di un torneo nazionale di arco storico organizzato dalla Compagnia degli Arcieri del Castello di Enna presieduta da Gaetano Campisi, del Palio dei quartieri storici “Federico II” a cura del referente dei giochi medievali Giuseppe Castronovo, il Mercato dei Crociati di Laberna Aps, il Gran corteo storico con centinaia di figuranti, musicisti e artisti e una serata di esibizioni a tema medievale. Eventi spalmati tra il centro storico, il Castello di Lombardia e la Torre di Federico.

Centinaia le presenze attese: oltre cento arcieri sono solo gli iscritti al torneo di tiro con l’arco storico provenienti da Marche, Umbria e Sicilia. Più di 300 i componenti dei gruppi storici medievali pronti a sfilare in corteo e in arrivo da Randazzo, Piazza Armerina, Monteleple, Cammarata, Santa Lucia del Mela, Castelbuono, Cerami, Aidone, Monreale, Mili San Pietro.

Il referente del corteo storico, l’archeologo e promotore culturale Antonio Messina (che nel corteo storico veste i panni di Federico II), aggiunge che sono attesi diversi pullman da tutta la Sicilia.

“Sono visitatori richiamati a Enna dagli stessi gruppi storici medievali e dagli eventi in programma – precisa – sto organizzando un servizio di coordinamento per rendere fruibili i beni monumentali della città al fine di promuovere il nostro patrimonio culturale. È davvero significativo assistere a un cambio di tendenza: mentre i turisti affollano le località di mare, noi stiamo attraendo visitatori nell’entroterra in pieno luglio”.

E a proposito di cultura medievale, resterà aperta al pubblico al primo piano della Torre di Federico questo fine settimana e fino al prossimo ottobre la mostra degli otto quartieri storici di Enna, con una teca a disposizione per ognuno sistemata negli otto lati del monumento, ideata e realizzata da Angelo Scalzo per la Settimana europea federiciana, con il patrocinio del Comune di Enna.

Gli eventi di sabato. Si parte alle 18 in piazza VI Dicembre con le gare di tiro con l’arco storico a cura della Compagnia degli Arcieri del Castello di Enna. I giocatori, in abito medievale, verranno suddivisi in squadre e gareggeranno per sei quartieri storici di Enna, disputando il Palio degli antichi quartieri “Maria Santissima della Visitazione”, terza edizione: in premio, un vessillo originale di ispirazione medievale realizzato dal pittore ennese Luigi Previti. Agli arcieri vincitori sarà poi assegnato il Trofeo Regnum Siciliae.

Dalle 19 in poi, nel tratto di via Roma da piazza Vittorio Emanuele a piazza Municipio, i giocatori dei sei quartieri storici A Chiazza, Beddivirdi, I Funnurisi, San Pitru, U Sarbaturi e U Pupulu si sfideranno nella cursa ca’ carriola, cursa sui trampuli e giostra con il cavallo Baiardo (destriero realizzato in legno appositamente per la settimana federiciana dai soci della Confartigianato Enna) per il Palio “Federico II” 2023. Ai tornei collaborano la Uips (Unione italiana sport per tutti) e i giocatori dell’Unione Rugby Enna. Conduzione a cura di Mario Vaccaro. Allieteranno i giochi, i ritmi dei tamburi del quartiere U Pupulu.

Gli eventi di domenica. Al Castello di Lombardia già alle 9 del mattino archi tesi per il torneo di arco storico “Maria Santissima della Visitazione”, gara a sfide singole valida per il campionato nazionale Fistast-Fitarco, formazione italiana tiro arco storico tradizionale, organizzato dalla Compagnia degli Arcieri del Castello di Enna.

Dalle 10 in poi e fino alla sera, alla Villa Torre di Federico si darà il via al Mercato dei Crociati, un vero e proprio villaggio medievale ricreato nei minimi dettagli da Laberna Aps di Fabio Di Fina e Rosa Maria Merlo. Previste degustazioni, visite guidate, laboratori, mostra di rapaci, musici e sbandieratori.

L’atteso gran corteo storico federiciano, con figuranti, musici, sbandieratori, falconieri, artisti e gruppi storici di Sicilia, e i tamburi del quartiere U Pupulu si radunerà nel pomeriggio al Castello di Lombardia. Alle 18 si celebrerà il rito della consegna delle chiavi della città all’imperatore Federico II (impersonato da Antonio Messina) da parte del Castellano di Castrum Johannis Riccardo de Trentenaria (interpretato da Gaetano Libertino). Alle 18:30 partirà la sfilata in costume che attraverserà via Lombardia, via Roma, via Libertà, viale IV Novembre, via Flora per approdare alla Torre di Federico. Ai piedi della Torre si terrà, quindi, la premiazione del Palio “Federico II” 2023, con la consegna di un’opera in ceramica realizzata appositamente per la Settimana Europea Federiciana dall’artista campano Lucio Ronca, su commissione della Cna Enna. Si darà poi il via a una serata di esibizioni in tema medievale, con musica, danze, ritmi, sbandieratori, a cura dei gruppi storici di Sicilia, e uno spettacolo Nino Scaffidi, artista del fuoco, incantatore di serpenti e fachiro che arriva direttamente da Milazzo dopo aver partecipato a Italia got’s talent e Tu sì che vales. A condurre la manifestazione saranno l’attrice, regista e drammaturga xibetana Elisa Di Dio e lo showman e conduttore ennese Mario Vaccaro.