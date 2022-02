Enna: eventi culturali, accordo tra Pro Loco e Maurizio Vetri editore

Il progetto “Monumenti in Cultura”, caratterizzato da alcune presentazioni di libri all’interno del Castello di Lombardia, riprende ad Enna dopo la sosta causata dall’emergenza sanitaria, rafforzandosi grazie ad un nuovo accordo che la Pro Loco ha stretto con la casa editrice Maurizio Vetri.

“Abbinare la cultura e i monumenti ennesi – fanno sapere dalla Pro Loco – è stata un’intuizione che ci ha portato a ospitare diversi artisti non solo ennesi che hanno presentato libri di poesia, storie dell’entroterra siciliano, ma anche pittori e fotografi che si sono raccontati attraverso tele e scatti messi in mostra. In questa ottica abbiamo deciso di aprire un importante discorso con Maurizio Vetri, abbiamo infatti firmato insieme un protocollo d’intesa calendarizzando presentazioni di libri e incontri poetici”.

La Casa Editrice Maurizio Vetri ha sottoscritto un accordo di collaborazione con il quale le due realtà si impegnano a valorizzare i monumenti fissando alcuni punti da sviluppare e alcune attività da mettere in campo in piena sintonia e nel rispetto delle reciproche peculiarità.

“In accordo con il nostro partner – proseguono dalla Pro Loco – abbiamo immaginato le presentazioni dei libri come un evento culturale coniugando poesia e musica, completando l’evento con mostre fotografiche o pittoriche a tema. Chiederemo al Comune le autorizzazioni per far sì che la Torre di Federico diventi sede di incontri. Vogliamo risvegliare anche un turismo culturale richiamando la presenza di scrittori, poeti e relatori da tutto il territorio siciliano”.