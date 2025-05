Enna: eventi al Garage Arts Platform tra paesaggio, fotografia, cinema e tematiche LGBTQIA+

PUBBLICITÀ

Domani, giovedì 29 maggio, serata ricca di riflessioni con un doppio appuntamento al Garage Arts Platform di Enna. Alle 18:30 il fotografo e docente Massimo Siragusa presenta il libro “Il Paesaggio Siamo Noi”; alle 20:30 intervengono l’artista e docente Alessandro Aiello e la sessuologa ed attivista Tiziana Portera per presentare il loro progetto ultracorpi & canecapovolto, con la proiezione di due nuovi corti che propongono un approccio cinematografico non convenzionale alle tematiche LGBTQIA+.

Siragusa mette in pausa la macchina fotografica per affidarsi alle parole. Un lavoro che intreccia storie diverse, analizza libri di fotografie e opere letterarie per una riflessione sul legame tra luoghi e identità. Al centro del racconto c’è quel pezzo di mondo con cui entriamo in intimità, fatto di memoria, appartenenza e affetti, che ci definisce e ci restituisce ogni giorno un’immagine di noi. È un libro che si legge come un racconto e si attraversa come un paesaggio.

Il fotografo siciliano è docente allo IED di Roma e all’Accademia Abadir di Catania. Alla professione di fotografo ha affiancato, da vari anni, l’attività di curatore ed è direttore artistico del Ragusa Foto Festival. Ha collaborato con numerose istituzioni pubbliche e fondazioni private e le sue fotografie si trovano nelle collezioni permanenti dei Musei Vaticani, della Galleria di Arte Moderna e Contemporanea di Roma, del Mart di Rovereto e del Museo di Roma in Trastevere. Ha vinto 4 World Press Photo Award, 3 Sony Award e ha pubblicato 16 libri.

Alessandro Aiello e la sessuologa Tiziana Portera con il progetto ultracorpi e canecapovolto proiettano i corti “Diavoli Incarnati” sul primo Pride ad Enna e “No Body No Place” [18+] per la rivendicazione dei corpi liberi.

“Diavoli incarnati” nasce il 1° di giugno 2024, data del primo Pride a Enna, lasciando che le parole delle interviste si sovrapponessero ai volti del corteo in festa. “Sono dei diavoli incarnati”: così una signora ha commentato il Pride, regalando un titolo perfetto.

“No Body No Place” parla del bosco, uno dei luoghi preferiti del cinema: un bosco che può desiderare, rapire e poi divorare chi vi si era avventurato. Canecapovolto e ultracorpi decidono di rovesciare questa visione fabulo/romantica, raccontando la storia di corpi nudi, liberi e naïf, che scoprono di appartenere intimamente alla boschività. Compiono uno psicodrammatico viaggio verso un unico corpo collettivo. NO BODY NO PLACE ribadisce la necessità di una narrazione non-lineare delle identità LGBTQIA+.

A pochi giorni dal secondo pride ennese una serata intensa ricca di spunti di riflessione. A seguire musica con The Ox*: Eletronic Body Music.

