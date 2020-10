Enna: evade dal carcere, ripreso in serata

Evade dal carcere di Enna per essere ritrovato, dopo meno di un’ora e mezza, nei pressi dell’ufficio postale di via Agira.

Momenti concitati quelli vissuti nella giornata di ieri quando all’interno della Casa Circondariale Luigi Bodenza di Enna si è scoperta la fuga di un giovane detenuto di origini straniere. Quest’ultimo approfittando del fatto che, per via di un incendio propagatosi all’interno di una cella, gli altri detenuti erano stati spostati in una zona comune, è fuggito.

Le fiamme sono state domate grazie all’intervento tempestivo del personale del carcere ma immediatamente è scattato l’allarme per l’evasione.

Le ricerche coordinate dalla Polizia, oltre che dalla Polizia penitenziaria di Enna si sono presto risolte positivamente.

Il giovane è detenuto per rapina e porto d’armi abusivo, fine pena prevista nel 2023.