Enna: Europee, Mpa a sostegno di Caterina Chinnici

Giovedì scorso si è tenuto a Enna l’incontro con l’On. Caterina Chinnici, candidata e capolista di Forza Italia nel collegio Isole alle elezioni europee dei prossimi 8 e 9 giugno.

“Una sala stracolma di classe dirigente del Movimento per l’Autonomia che sosterrà la lista di Forza Italia – comunica l’Mpa di Enna – avendo siglato un patto federato nazionale tra il nostro leader, On. Raffaele Lombardo, e l’On. Antonio Tajani, Ministro degli Affari Esteri e vicepremier. Daremo un contributo forte alla famiglia del Partito Popolare Europeo, il più grande e folto gruppo che siede dentro il parlamento Europeo, portando tramite l’On. Caterina Chinnici le istanze del territorio della provincia di Enna”.

“Siamo figli di quella cultura autonomista, moderata e cattolica – prosegue l’Mpa di Enna – che rappresenta una politica non urlata, ma rassicurante, moderata e che vuole costruire un percorso verso una Europa solidale, con una unica politica estera, un presidente della commissione Europea eletto dal popolo, dove la burocrazia ed i tecnicismi siano sostituiti dalla libera iniziativa parlamentare che oggi manca”.

“Ringraziamo i 20 comuni della provincia intervenuti – conclude la nota stampa del Mpa Enna – i sindaci, gli amministratori locali, i simpatizzanti: tutti presenti, in un bel momento di partecipazione politica come ormai pochi sono in grado di realizzare, con un radicamento popolare che contraddistingue da sempre la nostra azione. Da oggi siamo impegnati a ricercare il consenso per l’On. Caterina Chinnici, magistrato ed europarlamentare uscente, figlia di Rocco Chinnici, magistrato e vittima della mafia, nonché padre del pool antimafia”.