Enna: Europee, Di Maggio e Savoca appoggiano Tamajo e Calia

I due politici ennesi Gaetano Di Maggio e Giuseppe Savoca hanno comunicato che appoggeranno alle prossime elezioni europee le candidature dell’assessore regionale Tamajo e Maddalena Calia di Forza Italia.

“Il nostro obiettivo principale – hanno comunicato Di Maggio e Savoca – è quello di prepararci per le prossime tornate elettorali amministrative ennesi. Ciononostante questa elezione rappresenta per noi anche un’opportunità per dare il nostro contributo a candidati capaci che vogliono impegnarsi per migliorare il martoriato territorio”.