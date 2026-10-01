Enna, Europa Verde-AVS incontra Capizzi: confronto sul futuro delle aree interne e sugli equilibri politici

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La Federazione provinciale di Europa Verde – Alleanza Verdi Sinistra di Enna incontrerà venerdì 2 ottobre, alle ore 11.30, il presidente del Libero Consorzio di Enna, Piero Capizzi. Ad annunciarlo è Aldo G. La Ganga, che spiega: «Cercheremo di sviluppare e promuovere le nostre proposte per una rinascita e rilancio delle zone interne».

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Tra i temi che Europa Verde-AVS intende portare al confronto, La Ganga indica il «rilancio dell’entroterra ennese sia da un punto di vista economico e sociale che ambientale, visto anche la grave crisi climatica che anche il nostro territorio sta vivendo».

L’incontro avrà anche un contenuto politico: «Porremmo con forza la questione politica scaturita dalla nomina “assessoriale” di esponenti della Lega e della DC di Cuffaro», afferma La Ganga.

Per Europa Verde-AVS il confronto servirà inoltre a conoscere la posizione del presidente del Libero Consorzio rispetto agli attuali equilibri politici: «Un incontro necessario per comprendere chiaramente gli indirizzi e le volontà politiche del presidente della maggioranza che lo sostiene, anche in vista delle prossime scadenze elettorali».