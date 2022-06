Enna: estemporanea di pittura al castello, ecco i premiati

Prima estemporanea di pittura domenica scorsa al Castello di Lombardia ad Enna. Insieme ai tredici artisti partecipanti, presenti anche associazioni e professionisti del territorio che hanno curato momenti ludico-ricreativi per grandi e piccoli: il gruppo folk “I Faijddi”, il gruppo Avalon di Piazza Armerina e il Castellano e la Castellana di Enna, impersonati da Gaetano Libertino e Maria Rosa Campisi, Bim Bum Bam per i laboratori per bambini e ragazzi. È stata anche l’occasione per promuovere il “pane cunzatu” ennese, grazie alla donazione di prodotti da parte dei panificatori Ennesi e del Caseificio Raja che hanno consentito degustazioni.

Durante tutta la giornata gli artisti hanno realizzato le loro opere, scegliendo una postazione all’interno dei tre cortili del castello al fine di trarre ispirazione per i soggetti successivamente rappresentati. I pittori erano provenienti da Enna e da tutta la Sicilia, restituendo la propria visione del maniero ennese e della cultura federiciana.

La giuria, composta da esperti e cultori, ha così deliberato i primi tre vincitori: primo premio a Marco Rosario Romano, secondo premio a Sebastiano Caracozzo, terzo premio a Cinzia Maria Licata. Le opere premiate confluiranno nel patrimonio della Pro Loco Enna formando, nel tempo, una pinacoteca sul Castello di Lombardia, mentre il primo classificato realizzerà una mostra personale nei locali sede dell’ente promotore dell’iniziativa.