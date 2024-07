Enna: “EstArte”, settimana dedicata all’arte all’Associazione Magma

PUBBLICITÀ

L’Associazione Magma, operante sul territorio ennese e con sede a Napoli, promuove una settimana di eventi, EstArte, come campagna di promozione e tesseramento. L’associazione, presieduta dallo scenografo Paolo Previti, si occupa della promozione di tutte le arti, in particolare dell’audiovisivo e delle arti figurative, e mette in calendario dall’8 al 13 luglio attività sia per adulti, con proiezioni e workshop, sia per i bambini, con momenti ricreativi e formativi, presso la sede di Enna in Via Roma 105.

Lunedì pomeriggio verrà data l’opportunità ai più piccoli, dai 6 agli 11 anni, di partecipare a un casting per il cortometraggio “Giulietta end Romeo” prodotto da Prima Quinta. Martedì alle 19 ci sarà la proiezione del cortometraggio “Il solito pranzo” di Andrea Valentino, che tratta il tema della legalità, seguita da un incontro con Andrea Valentino e Aldo Rapè. Mercoledì dalle 19 si terrà il workshop “Cinemeet” sul linguaggio cinematografico rivolto agli adulti.

Giovedì pomeriggio, alle 17.30, spazio ai bambini con uno spettacolo di magia aperto a tutti del mago Giuseppe Lo Basso e l’inaugurazione della mostra “Magmart” del laboratorio di pittura. Il laboratorio, attivo da un anno, forma ed educa all’arte, e si conclude quindi con l’esposizione venerdì e sabato dei lavori realizzati dai bambini, regalando loro l’emozione di vedere le proprie opere esposte.

Tutte le attività della settimana sono ad ingresso libero per dare la possibilità di conoscere le iniziative dell’Associazione. Sono gradite le prenotazioni per il casting, la proiezione e il workshop.