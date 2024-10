Enna: “Essere adulti significativi oggi”, convegno della scuola dell’infanzia “Principe di Napoli”

PUBBLICITÀ

La scuola dell’infanzia paritaria di Enna “Principe di Napoli”, gestita da ormai più di cento anni dalle Suore Clarisse Francescane del Santissimo Sacramento, presenta “Essere adulti significativi oggi. Prima missione per il bene dei figli”, un convegno tenuto dal professore Alessandro Ricci dell’Università Salesiana di Roma. Si terrà sabato dalle ore 9.00 alle 13.00 presso la sala della parrocchia della chiesa di San Cataldo. Il convegno è aperto a tutti in particolar modo ai genitori, insegnanti ed educatori.

La scuola ennese vuole offrire la possibilità di approfondire e capire cosa significhi crescere come genitori, iniziando dai bisogni educativi dei figli, che devono essere riconosciuti e letti in profondità, per poter strutturare adeguatamente e il più possibile efficacemente la propria azione educativa. Il convengo vuole essere, quindi, un’occasione di formazione per i genitori vogliono riflettere su loro stessi e sulle modalità che hanno di interagire con i figli.