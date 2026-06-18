Enna, esperti e istituzioni a confronto sulla dipendenza dal gioco d’azzardo

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Mercoledì 17 giugno 2026, alle ore 9:00, presso l’Aula Falcone e Borsellino del Tribunale di Enna, si è svolto il convegno “Gioco d’Azzardo Patologico – Profili sanitari, sociali e giuridici di una dipendenza in crescita”.

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L’iniziativa è stata organizzata dal Centro GAP “La Tela” di Sperlinga, in collaborazione con Ordine degli Avvocati di Enna, Federconsumatori Enna e Ordine dei Commercialisti di Enna, con l’obiettivo di promuovere un momento di approfondimento e confronto su una problematica che interessa un numero sempre crescente di persone e famiglie.

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Il fenomeno del gioco d’azzardo patologico rappresenta oggi una delle dipendenze comportamentali più complesse, con importanti ricadute sul piano sanitario, psicologico, sociale, economico e giuridico. Per questo motivo il convegno ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, della magistratura, delle professioni legali e sanitarie e di esperti impegnati quotidianamente nella prevenzione e nel trattamento della dipendenza da gioco.

Hanno aperto i lavori il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Enna, Avvocato Giuseppe Milano, insieme alle autorità istituzionali presenti. Si sono susseguiti due sessioni di studio dedicate agli aspetti clinici e sanitari e ai profili giuridici e sociali del fenomeno.

I temi affrontati sono stati: il ruolo dei servizi di cura, l’impatto della dipendenza sulle famiglie, gli strumenti di tutela giuridica, le nuove forme di protezione digitale, le conseguenze sociali ed economiche del gioco d’azzardo patologico e le opportunità offerte dagli strumenti di sostegno e di esdebitazione.

L’evento è nato dalla convinzione che il contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico richieda una forte collaborazione tra istituzioni, sistema sanitario, professionisti e società civile, affinché sia possibile costruire percorsi efficaci di prevenzione, cura e reinserimento sociale.

Il messaggio che ha accompagnato l’intera iniziativa sintetizza la filosofia del Centro GAP “La Tela”: “Perdere tutto non significa non poter ricominciare”.

L’evento prevedeva l’accreditamento di 3 crediti formativi.