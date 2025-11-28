Enna: esperti a confronto su sport, nutrizione e prevenzione cardiaca

PUBBLICITÀ

Casa Enna ha ospitato “Il match perfetto”, l’iniziativa promossa dall’Accademia Italiana della Cucina di Enna e dall’Enna Calcio che ha messo a confronto sport, nutrizione e prevenzione cardiologica. Davanti a un pubblico attento, esperti e professionisti hanno illustrato come la tradizione gastronomica e le pratiche sportive si incontrino per promuovere salute e performance.

Sandra Greco, nutrizionista, European Sport Nutrition Society Member e FIFA Football Medicine Specialist, ha aperto il ciclo di interventi con “Performance a km zero”, spiegando come l’utilizzo di prodotti locali possa migliorare la preparazione atletica. L’accademico e Dirigente Medico Cardiologia UTIC, Ospedale Umberto I — ASP 4 Enna, Carmelo Battaglia ha approfondito il rapporto tra alimentazione e prevenzione cardiovascolare, sottolineando evidenze scientifiche e consigli pratici. Il medico sociale dell’Enna Calcio, Mario Rizzo, ha quindi richiamato la centralità della dieta mediterranea adattata alle esigenze del mondo del calcio, mentre il tecnico Francesco Passiatore, il suo vice Alfredo Cimino e il portiere Andrea Loliva hanno portato testimonianze concrete sull’impatto dell’alimentazione nelle routine di allenamento e gara.

Nel suo saluto, la delegata dell’Accademia Italiana della Cucina di Enna, Marina Taglialavore, ha ribadito il valore della tradizione culinaria come patrimonio da tutelare e mettere al servizio della comunità. Il direttore generale dell’Enna e vice delegato dell’Accademia Italiana della Cucina di Enna, Fabio Montesano, ha richiamato l’idea guida dell’evento: sport e cucina sono due mondi paralleli che, parlando la stessa lingua della passione, disciplina e cura, possono realizzare il vero “match perfetto” per il benessere collettivo. Ad aprire il convegno, moderato dal giornalista Manuel Bisceglie, è stato il presidente dell’Enna, Luigi Stompo.

L’incontro si è chiuso con una tavola rotonda, un brindisi e una sessione di domande dal pubblico, confermando l’interesse per iniziative che uniscono cultura, salute e pratica sportiva.