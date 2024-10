Enna: esperienza formativa per gli studenti del Lincoln alla Scuola Superiore Meridionale di Napoli

PUBBLICITÀ

Dieci studenti dell’Istituto Lincoln di Enna hanno partecipato gratuitamente a inizio settembre alla settimana di orientamento organizzata dalla Scuola Superiore Meridionale dell’Università “Federico II” di Napoli. L’iniziativa, intitolata “Le Risorse dell’incertezza”, ha coinvolto giovani provenienti da tutta Italia, offrendo loro l’opportunità di immergersi in un ambiente accademico stimolante e multiculturale. Il Lincoln è stata l’unica scuola della città di Enna a partecipare alla selezione.

Durante la settimana, gli studenti hanno assistito a lezioni magistrali tenute da esperti di vari ambiti del sapere: scienziati, politologi, economisti, ingegneri, medici e storici, per citarne alcuni. Un’esperienza estremamente formativa per i ragazzi, non solo per la qualità delle lezioni, ma anche per l’ambiente di apprendimento e le opportunità di interazione. Le lezioni di scienziati di spicco come Francesco Tafuri, vincitore del premio Ugo Fano 2024 per la fisica quantistica, e Nadia Rega, esperta di chimica computazionale, sono state particolarmente apprezzate, come anche le visite presso istituti d’eccellenza, come il TIGEM (Istituto Telethon di Genetica e Medicina). Apprezzate dagli studenti anche le spiegazioni della ricercatrice Manuela Morleo sul tema delle malattie genetiche rare.

Uno degli aspetti più apprezzati è stata l’interazione diretta e informale con gli studenti della Scuola Superiore Meridionale, che ha permesso agli studenti del Lincoln di porre liberamente domande e condividere esperienze senza la presenza di professori, creando così un ambiente più rilassato e stimolante.

Oltre all’impegno didattico, l’iniziativa ha incluso anche momenti di svago e scoperta della città di Napoli, coniugando quindi formazione e divertimento.

“L’incontro con i professori, i viaggi d’istruzione, il confronto con gli studenti della SSM, e anche l’esplorazione della città, hanno reso quest’esperienza non solo formativa dal punto di vista scolastico, ma anche arricchente dal punto di vista umano e culturale”, hanno commentato gli studenti.

La dirigente d’istituto, Maria Concetta Messina, e il corpo docente, in particolare i professori Mimmo Marino e Claudia Cacciato, sono stati ringraziati per il loro impegno nel supportare e spronare gli studenti a cogliere questa opportunità che ha rappresentato un’esperienza formativa davvero unica.