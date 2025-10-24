Enna: esordio casalingo per la Orlando Pallamano

PUBBLICITÀ

Per la Orlando Pallamano Haenna arriva finalmente l’esordio davanti ai propri tifosi. Domani, sabato 25 ottobre, i gialloverdi al palazzetto dello sport di Enna bassa ospiteranno i campani del Sannio. I gialloverdi sono reduci dalla bella e convincente vittoria all’esordio in campionato sul campo del Girgenti.

Avversario degli ennesi appunto il Sannio che nella prima di campionato ha steccato in casa contro il Cus Palermo. E per il gialloverde sardo Alessio Corrias è una gara tutta particolare visto che nelle fila del Sannio ci gioca il fratello Mattia.

Ma ad ogni modo in casa della Orlando Pallamano Haenna c’è la consapevolezza di volere fare bene davanti i loro supporter ed eventualmente cercare di conquistare un risultato che li tenga in vetta alla classifica.

“Se qualcuno pensa che la gara di sabato sia una passeggiata si sbaglia di grosso – commenta il Direttore Sportivo della Orlando Pallamano Haenna Enzo Arena – il Sannio proprio perchè reduce dalla sconfitta interna vorra prontamente riscattarsi. Ma i ragazzi sanno che noi non possiamo sbagliare”.

L’incontro sarà diretto dalla coppia Castagino-Manuele. Inizio del match alle ore 18,30 e si potrà vedere gratuitamente anche sul canale Youtube della Figh PallamanoTv