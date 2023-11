Enna: esercitazione di protezione civile “Fiume Dittaino 2023”

PUBBLICITÀ

Nell’ottica di testare i livelli organizzativi, le procedure e le comunicazioni con la partecipazione delle varie componenti che costituiscono il sistema provinciale di protezione civile, si comunica che è stata organizzata, di concerto con il Dipartimento Regionale di Protezione Civile, il Libero Consorzio Comunale di Enna, i Comuni di Enna, Agira e Assoro, la Questura di Enna, il Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Enna, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Enna, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Enna, la Sezione Polizia Stradale di Enna, l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Enna, la Croce Rossa Italiana – Corpo Militare Volontario – Centro Mobilitazione Sicilia di Palermo, il Servizio Urgenza Emergenza Sanitaria – S.U.E.S. 118 di Catanissetta/Enna, la R.F.I. S.p.A. – Rete Ferroviaria Italiana – Direzione Territoriale di Palermo e il “Sicily Outlet Village S.r.l.”, l’esercitazione di protezione civile sul rischio idraulico e idrogeologico denominata “FIUME DITTAINO 2023” che si svolgerà nella mattinata di mercoledì.

L’esercitazione in questione avrà una modalità di svolgimento misto, virtuale e reale, e ipotizza scenari emergenziali di tipo idrogeologico e idraulico che interesseranno la zona industriale di Dittaino, nel territorio dei Comuni di Enna, Agira e Assoro, e, in particolare, le criticità legate all’esondazione del Fiume Dittaino a seguito di piogge eccezionali.

Scopo dell’esercitazione, che prevede anche il coinvolgimento del “Sicilia Outlet Village” con uno specifico scenario esercitativo, è quello di verificare l’efficacia della risposta delle componenti e delle strutture operative dei sistemi comunali e di quello sovracomunale di protezione civile, testando i tempi di attivazione e impiego delle strutture coinvolte e il flusso di informazioni ai diversi livelli di responsabilità.

In particolare, per la gestione delle ipotizzate situazioni emergenziali, sarà effettivamente attivato presso la Prefettura/U.T.G. di Enna il “Centro Coordinamento Soccorsi – C.C.S.”, così come presso i Comuni interessati saranno effettivamente costituti i CC.OO.CC. – Centri Operativi Comunali. Durante l’evolversi dell’esercitazione, il C.C.S. seguirà le fasi delle attivazioni che richiedano il concorso esterno ai CC.CO.CC., provvedendo ad attivare le varie fasi di soccorso, sia tecnico che sanitario, nonché gli appositi servizi delle Forze dell’Ordine a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Ogni attivazione e/o evento ritenuto rilevante sarà quindi non solo monitorato – e se del caso gestito direttamente – dal C.C.S., ma entrerà anche nel flusso di comunicazioni che costantemente la Prefettura/U.T.G. di Enna attiverà fino alla conclusione dell’evento simulato.

Si segnala che tra gli scenari esercitativi in programma, è previsto anche l’intervento reale dell’elisoccorso del S.U.E.S. 118 che, unitamente agli operatori dei Vigili del Fuoco e del personale del “Sicilia Outlet Village”, presteranno soccorso a una persona che si simulerà colta da improvviso e grave malore mentre si trovava all’interno della struttura commerciale.