Enna: esemplare dell’allevamento di Casa Savoca è “Top Dog 2023”

È stato omologato a Bologna lo scorso 14 dicembre il titolo di “Top Dog 2023” (1° Shiba in Italia anno 2023) al gioiello di Casa Savoca Dar Chingiza Seldom Treasure Takeshi. Un prestigioso riconoscimento, assegnato per la prima volta a un allevamento di Shiba Inu in Sicilia, conquistato dopo la partecipazione a ben 47 gare e l’ottenimento del miglior punteggio complessivo.

Un’ulteriore grande soddisfazione per l’allevamento ennese.

“Ringrazio i signori giudici e l’amico handler Lele Oliveri – ha dichiarato il titolare dell’allevamento, Angelo Savoca – ma soprattutto dedico questo risultato a mio figlio Sebastian, che ogni giorno mi guida e accompagna dall’alto”.