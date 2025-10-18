Enna: eseguito un ordine di detenzione domiciliare per il reato di rissa

PUBBLICITÀ

In data 15 ottobre 2025, personale della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Enna ha eseguito l’Ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, disposto nei confronti di un soggetto pluripregiudicato, ritenuto responsabile del reato di rissa aggravata in concorso.

I fatti risalgono al 2018, quando l’uomo, unitamente ad altri soggetti, ha preso parte ad un’animata rissa – perpetrata anche mediante l’impiego di spranghe di ferro – avvenuta nel capoluogo della provincia e sedata grazie al tempestivo intervento di personale della Squadra Mobile.

A seguito del provvedimento emesse dal Tribunale di Sorveglianza, i poliziotti della Squadra Mobile di Enna hanno prontamente rintracciato il soggetto e lo hanno condotto presso gli Uffici della Questura ove hanno eseguito il provvedimento restrittivo, provvedendo poi all’accompagnamento del soggetto presso la propria abitazione ove espierà la pena inflittagli.