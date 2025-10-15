Enna: eseguita misura di detenzione domiciliare per un uomo condannato a un anno

PUBBLICITÀ

In data 10 ottobre 2025, personale della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Enna ha eseguito nel capoluogo l’Ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva di anni uno in regime di detenzione domiciliare a carico di un uomo.

Il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta in data 14.10.2021 aveva concesso all’uomo il beneficio dell’affidamento in prova al servizio sociale, con obbligo di presentarsi all’Autorità di P.S., a titolo di misura alternativa alla pena detentiva, per aver commesso i reati di truffa continuata in concorso, e di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Durante la sottoposizione all’affidamento in prova, il soggetto in più occasioni non si è presentato all’Autorità di P.S. e, stante la perdurante violazione delle prescrizioni impostegli, il Tribunale di Sorveglianza ha disposto l’applicazione della pena di anni 1 (uno) di detenzione in regime domiciliare.

La Polizia di Stato, ancora una volta, con professionalità e senso del dovere conferma il costante impegno nella salvaguardia della sicurezza dei cittadini.