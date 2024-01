Enna: esce nelle librerie “Riunione Condominiale” di Rosario Colianni

PUBBLICITÀ

La commedia “Riunione Condominiale” dell’ennese Rosario Colianni esce nelle librerie portando ai lettori una ventata di buonumore. La commedia, che si sviluppa in due atti, è animata da simpatici personaggi che riescono, nei loro dialoghi, a far sorridere in alcuni passaggi il lettore.

La cornice di questa commedia, una novella di altri tempi, si staglia romantica fra montagne dalle cime bianche, un piccolo borgo antico dove la prima guerra mondiale era passata senza fare danni a cose o persone. Ed è proprio questa piccola comunità a portarci tutto il simpatico filone che lo scrittore trae dai suoi personaggi di fantasia: il primo cittadino, sindaco del paesino detto borgo di Rocchina di Bella Cannuccia, con il luminario, e suo figlio Mimì, innamorato della bella Rosina, e tanti altri personaggi che scoprirete leggendo e spesso ridendo, nei dialoghi semplici e spiritosi di questa commedia in due atti.

Ecco che lo scenario diventa la piazza del paese, uno studio si direbbe oggi a cielo aperto, di un amministratore condominiale. E’ qui che si svolge la commedia, scenette allegre e spassose di un tempo lontano.

Una lettura diversa, non impegnativa, ma piena di buon umore che di questi tempi non guasta mai.

Ad Enna il libro è disponibile presso l’edicola di viale Diaz di Francesco Monaco. E’ possibile, inoltre, prenotarlo in qualsiasi libreria, anche online (Amazon), e sul sito della casa editrice Susil.