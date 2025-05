Enna: esce l’ultimo giallo del pediatra Rosario Colianni

PUBBLICITÀ

Esce in libreria il giallo “L’ispettore non vedente e il coltello magico”. Il libro, scritto dal pediatra ennese Rosario Colianni insieme al figlio Marco, è dedicato non solo alle persone con disabilità visiva, ma anche a tutte e tutti coloro che donano il proprio tempo a chi vive questa condizione.

Il giallo è il seguito di un’opera precedentemente pubblicata che affronta le problematiche legate alla cecità. Il protagonista è un ispettore cieco che, con tenacia e determinazione, indaga su un crimine nonostante la sua condizione.

Nella presentazione di Stefania Tempesti si legge: “Questa storia è degna di un grande giallo, capace di intrattenere il lettore con ilarità e suspence, grazie alla magica penna dei suoi autori, Marco e Rosario Colianni. Un racconto che scivola via con leggerezza e ironia, ma che sa anche sorprendere con colpi di scena inaspettati”.

E’ possibile prenotare il libro nelle librerie anche online. Ad Enna è in pronta consegna nell’edicola Monaco di Viale Diaz.