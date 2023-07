Enna: esame radiografico sul fercolo della statua di Maria SS. della Visitazione

Eseguito l’esame radiografico sul fercolo della statua raffigurante Maria SS. della Visitazione, patrona della città di Enna.

Con l’utilizzo dell’apparecchiatura portatile, in dotazione presso l’Unità Operativa Complessa di Radiologia dell’Umberto I, diretta dal dott. Enrico Di Maggio, i dottori Alessandro Gravina e Gianluca Di Marco hanno realizzato, tra l’altro, l’indagine radiografica su uno degli angeli del fercolo propedeutica a un successivo restauro, portando alla luce anche i precedenti restauri operati nel tempo.

Il commissario straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, dott. Francesco Iudica, ha accolto positivamente, infatti, la richiesta di utilizzare le tecniche radiografiche avanzata dal dr. Gioacchino Giunta, incaricato dalla Soprintendenza dei Beni Culturali di Catania dello studio con oggetto il fercolo della statua della patrona di Enna.

“Le tecnologie messe a punto nell’ambito della Radiologia hanno varcato i confini della radiodiagnostica clinica della terapia medica e sono state applicate in settori molto diversi – si legge nella richiesta presentata all’ASP di Enna -. È questo il caso della diagnostica applicata ai beni culturali ove un corretto piano diagnostico costituisce l’unica via che garantisce un intervento di restauro privo di rischi. Ringrazio gli operatori sanitari che hanno prestato, a titolo gratuito e come segno di devozione alla Madonna, la loro opera”.

Coinvolti nel progetto, portato a termine con successo, il parroco della Chiesa Madre, Mons. Vincenzo Murgano, e il rettore della Confraternita degli Ignudi Mimmo Valvo.